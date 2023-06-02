2 июня, 18:41

В Маниле в 2023 году пройдет российско-филиппинская межправкомиссия

К заседанию планируется приурочить многоотраслевую бизнес-миссию российских компаний, сообщили в Минпромторге РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Третье заседание российско-филиппинской межправкомиссии пройдет во второй половине 2023 года в Маниле. Об этом сообщается в релизе Минпромторга по итогам онлайн-встречи сопредседателей совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, заместителя министра промышленности и торговли России Алексея Груздева и заместителя министра торговли и промышленности Филиппин Сеферино Родольфо.

"Достигнута договоренность о проведении очередного, третьего заседания межправкомиссии в Маниле во второй половине 2023 года. К заседанию планируется приурочить многоотраслевую бизнес-миссию российских компаний", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, в ходе онлайн-встречи рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая торговлю, финансы, промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, уточнили в Минпромторге. 

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© Информационное агентство ТАСС
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