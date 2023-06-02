Компании Венгрии и Азербайджана заключили соглашение о поставках газа

В соответствии с ним в Венгрию до конца года поставят 100 млн куб. м азербайджанского газа

БУДАПЕШТ, 2 июня. /ТАСС/. Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали в пятницу в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Согласно подписанному сегодня соглашению между венгерской компанией MVM CEEnergy и азербайджанской компанией SOCAR до конца года в Венгрию из Азербайджана будет поставлено 100 млн куб. м природного газа. Сегодня безопасность энергоснабжения Венгрии еще больше повысилась, поскольку диверсификация - это не замена географических зависимостей, а привлечение как можно большего количества новых источников для обеспечения надежности поставок. Именно это мы и делаем: начинающиеся поставки могут стать основой для долгосрочного контракта на покупку газа, по которому к нам будет поступать с Кавказа до 2 млрд куб. м газа в год", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Будапешт и Баку еще в декабре объявили о достижении политической договоренности о предстоящих поставках азербайджанского газа в Венгрию, в соответствии с которой до конца нынешнего года их объем составит 100 млн куб. м, а в дальнейшем возрастет до 1-2 млрд куб. м в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Они рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и ЕС поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Главным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м газа.

Пока основным поставщиком газа в Венгрию остается Россия. В сентябре 2021 года MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.