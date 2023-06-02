Сотрудникам завода Volkswagen увеличат оплату простоя до 2/3 средней зарплаты

Накануне руководство предприятия приняло решение о новом порядке расчета заработной платы, а также оплаты простоя работников

КАЛУГА, 2 июня. /ТАСС/. Акционеры бывшего завода "Фольксваген" в Калуге приняли решение увеличить сотрудникам оплату простоя в июне до 2/3 средней заработной платы. В пятницу прошла встреча профсоюзов, представителей компаний "Авилон" и "Фольксваген Груп Рус", сообщили в профсоюзе работников автомобильной индустрии "Единство".

"Сегодня на встрече профсоюзов, директора по работе с персоналом группы компаний "Авилон" и исполняющего обязанности директора по персоналу ООО "Фольксваген Груп Рус" нам сообщили, что: "Являясь работодателем с высоким уровнем социальной ответственности, с целью сохранения уровня материальной и социальной защищенности работников, акционеры приняли решение увеличить оплату простоя в июне до 2/3 средней заработной платы", - говорится в сообщении на странице профсоюза во "ВКонтакте" со ссылкой на представителей акционеров.

Накануне, по данным первичной организации Межрегионального профсоюза работников автопрома, руководство предприятия приняло решение о новом порядке расчета заработной платы, а также оплаты простоя работников - он будет оплачиваться в размере 2/3 от оклада.

Кроме того, меры, предпринятые акционерами завода, позволят выплачивать аванс сотрудникам по старым правилам, то есть 50% от должностного оклада. Как уточнили в профсоюзе, новый приказ будут подписывать 30 июня.

Ранее сообщалось, что сотрудников ознакомили с приказом за простой по ч.2 Ст. 157 ТК РФ, а именно простой по не зависящим от работодателя и работника причинам, который будет оплачен в размере 2/3 от должностного оклада сотрудника.