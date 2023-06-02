СМИ: экс-глава Минфина Турции Шимшек предлагает Эрдогану повышать учетную ставку

Мехмет Шимшек уверен, что эта мера должна привести к снижению инфляции, а также уменьшить объемы дефицита платежного баланса

АНКАРА, 2 июня. /ТАСС/. Экс-министр финансов Турции Мехмет Шимшек, который, возможно, войдет в состав нового правительства республики, в переданном президенту Тайипу Реджепу Эрдогану плане предлагает повысить процентные ставки Центробанка для борьбы с инфляцией и сокращения дефицита платежного баланса. Об этом в пятницу сообщил финансовый портал Borsa Gündem.

По информации сайта, данный план, содержащий меры по реализации политики макроэкономической стабильности и структурных реформ, Шимшек ранее передал главе государства. Для обеспечения стабильности системы бывший глава Минфина считает необходимым повысить процентные ставки и сократить объемы кредитования. Это должно привести к снижению инфляции, а также уменьшить объемы дефицита платежного баланса. Но параллельно, судя по плану, предусматривается замедление роста экономики в целом и снижение импорта.

Шимшек предлагает также постепенно снижать жесткий контроль за валютным курсом, смягчать финансовый контроль и надзор в ряде секторов и выработать новые налоговые льготы и послабления с уменьшением количества и видов взимаемых налогов. В сфере кредитования предлагается увеличивать объем ссуд в национальной валюте.

Отдельно в плане обращается внимание на необходимость создания удобных условий и преференций для прихода иностранного капитала. Инвестиции же должны идти в первую очередь в сферы, наиболее зависимые от импорта. В целом экономическая политика сосредоточена на интенсификации отказа от импорта во всех секторах, где это возможно сделать. Также в этой дорожной карте есть положения о увеличении автономности и независимости экономического блока правительства.

Эрдоган принципиально выступает за снижение учетной ставки ЦБ, считая такую меру необходимой для развития экономики и снижения инфляции, несмотря на то что большинство стран мира ставку повышает. Эта позиция вызывает критику части экономического сообщества. Инфляция в стране, по ряду оценок, за последние полтора года может составлять от 60 до более 100 процентов. Параллельно падает стоимость турецкой лиры. В 2022 году она потеряла более 30% и продолжила обесценивание в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Эрдоган якобы предложил Шимшеку занять место в правительстве, но официального согласия от него не поступило. В последние дни турецкие СМИ и источники склонны считать, что Шимшек все же займет место в новом кабинете или администрации президента.