Участники СЭЗ в Севастополе планируют вложить в экономику более 2 млрд рублей

Как сообщила замгубернатора города Мария Литовко, на эти деньги они собираются реализовать 27 проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Севастополе в этом году планируют вложить в экономику города более 2 млрд рублей, сообщила ТАСС в пятницу заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на конференции ЦИПР-2023.

"Планируемый объем капиталовложений [участников СЭЗ в Севастополе] по инвестиционным декларациям на 2023 год составит 2043,49 млн рублей. <...> На 1 мая 2023 года в СЭЗ состоит 355 участников, которые реализуют 381 инвестиционный проект", - сказала Литовко.

По ее словам, в 2023 году планируется реализовать 27 проектов, начатых в период 2020-2022 годов, среди которых, например, открытие лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды, а также развитие мини-завода по производству приборов уличного освещения и металлоконструкций.

Она отметила, что в этом году с участниками СЭЗ было заключено еще шесть договоров с объемом вложений более 3,8 млрд рублей. Они предполагают, в том числе, создание винодельни, модернизацию и расширение сети салонов оптики, а также строительство нового гостиничного комплекса. При реализации новых проектов планируется создать 118 рабочих мест.

Замгубернатора также отметила, что общий объем задекларированных капитальных вложений частников СЭЗ в настоящее время составляет более 10,7 млрд рублей, количество планируемых к созданию рабочих мест - 7686.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. За это время общий объем вложений участников СЭЗ в Севастополе составил порядка 14 млрд рублей, в 2022 году - более 2,8 млрд рублей.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.