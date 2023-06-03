Байден сообщил о "предотвращении экономического кризиса и краха" в США

Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно для защиты будущего Соединенных штатов, подчеркнул президент

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что благодаря достигнутой договоренности по потолку госдолга в стране удалось предотвратить "экономический кризис и крах".

"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки", - говорится в распространенном в пятницу заявлении президента.

Как отметил Байден, несмотря на то, что ни одной стороне не удалось получить всего, чего она добивались в ходе переговоров, "экономический кризис и экономический крах" все же были предотвращены.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер надеется подписать законопроект 3 июня. 1 июня его одобрил Сенат Конгресса США, 31 мая это сделала Палата представителей.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.