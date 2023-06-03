Вторая международная выставка Gitex Africa пройдет в мае 2024 года в Марракеше

Гендиректор компании Kaoun International Трикси Ломирмэнд отметила, что мероприятие предоставляет доступ к знаниям и экспертным мнениям, необходимым для поднятия экономики

МАРРАКЕШ, 3 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вторая международная инновационная выставка Gitex Africa состоится в мае 2024 года в городе Марракеш. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС Трикси Ломирмэнд, генеральный директор компании Kaoun International, выступавшей основным организатором первой выставки Gitex Africa, прошедшей с 31 мая по 2 июня в Марракеше.

"Главный результат завершившейся выставки Gitex Africa - это то, что теперь мы можем объединяться, используя обширную экосистему инноваций, ресурсов, экспертных мнений. Все это необходимо для цифровой трансформации экономики. Без доступа к знаниям, экспертным мнениям, инвестициям и финансированию невозможно поднять экономику, тем более цифровую экономику", - отметила она.

"Мы очень рады, что создали платформу, на которой все африканцы, в том числе талантливые люди, получили хорошую возможность выставляться и демонстрировать свои способности. Выставка Gitex Africa проводится для молодых стартапов, для молодежи, которой в Африке очень много", - подчеркнула собеседница агентства. Она также добавила, что "вторая выставка Gitex Africa состоится в Марракеше в период с 22 по 24 мая 2024 года".

Международная выставка в Марракеше проходила под патронажем короля Мухаммеда VI и была посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности. На мероприятие съехались свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня более чем из 100 стран, в том числе из России. Они представили готовую цифровую продукцию, информацию и предложения для покупателей и инвесторов.