Президент Всемирного банка призвал удвоить усилия в сфере климата

Аджай Банга подчеркнул, что для выполнения этой задачи придется "приложить все силы"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Новый президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга считает, что кредитно-финансового институту требуется удвоить усилия при реализации программ в сфере климата и развития. Об этом говорится в его обращении к сотрудникам, выдержки из которого опубликовали в пятницу СМИ, включая агентство Reuters и газету The New York Times.

"Текущий момент является чрезвычайно важным для человечества и планеты. Группу ВБ просят играть ведущую роль, удвоить усилия в сфере развития и климата, добиваться <...> новых результатов", - отметил Банга, вступивший в должность в пятницу. По его словам, выполнение этих задач потребует "приложения всех сил".

Банга также подчеркнул: "Реализация наших амбиций потребует от нас эволюции, максимального увеличения ресурсов и выработки новых подходов, творческого мышления, взвешенного риска и установления новых партнерских связей с гражданским обществом и международными институтами".

Предыдущего руководителя ВБ Дэвида Мэлпаса ранее неоднократно подвергали жесткой критике активисты природоохранных организаций. Одним из поводов для этого стало то, что Мэлпас в сентябре 2022 года на вопрос о том, считает ли он, что причиной изменения климата является использование ископаемого топлива, ответил: "Я даже не знаю. Я не ученый". В связи с этим некоторые видные активисты обратились к Мэлпасу с призывом уйти со своей должности. Они также заявили, что ВБ под руководством Мэлпаса не уделяет достаточного внимания мерам по противодействию изменению климата.

Позднее Мэлпас в свете критики в его адрес заверил, что не ставит под вопрос выводы ученых, согласно которым климат меняется из-за выбросов парниковых газов в результате деятельности человека.

Новый президент ВБ

Экс-глава компании Mastercard Банга в качестве 14-го президента будет на протяжении пяти лет возглавлять все организации группы ВБ, включая головную - Международный банк реконструкции и развития. Он был единственным кандидатом на этот пост, и его избрание означает, что неписаная традиция, в соответствии с которой Всемирный банк с момента его основания в 1944 году всегда возглавляли американцы, продолжает оставаться в силе.

Банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, предоставляет долгосрочные кредиты государственным и частным предприятиям разных стран при наличии гарантий их правительств под низкие проценты, а также беспроцентные кредиты и гранты. Средства направляются на проекты в таких областях, как образование, здравоохранение, государственное управление, инфраструктура, развитие финансового и частного секторов, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и управление природными ресурсами. Проекты могут софинансироваться правительствами, другими международными организациями, коммерческими банками, экспортно-кредитными агентствами и частными инвесторами.