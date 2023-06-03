В Приморье на пострадавшем от пожара лесопредприятии установят производственную линию

По словам губернатора Олега Кожемяко, для комплекса предусмотрены налоговые льготы на прибыль

ТАСС, 3 июня. Новая производственная линия будет установлена в Лесозаводском лесопромышленном комплексе, который пострадал в апреле от пожара, сообщается в субботу на сайте правительства Приморского края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу встретился с коллективом предприятия в ходе рабочей поездки в муниципалитет. "Новую производственную линию установят в Лесозаводском лесопромышленном комплексе, пострадавшем от пожара в апреле. Также для предприятия предусмотрены налоговые льготы на прибыль", - говорится в сообщении.

Как отметил на встрече Кожемяко, главной задачей является обеспечение коллектива "работой на долгие годы, чтобы была возможность видеть перспективу". "Вместе с вашим руководством обсудили вопросы предоставления регионального инвестиционного проекта, который позволяет налоговую прибыль для краевого бюджета оставлять на предприятии. Первые пять лет это 0%, последующие пять лет - 10%. Это позволит направить средства на приобретение техники и оборудования. Сейчас уже отгружается оборудование из Китая, которое позволит восстановить производство", - цитируют в правительстве региона главу Приморья.

"Впереди торги, в ближайшее время - на право заключения договора аренды лесного участка площадью 9,4 тыс. га. Это позволит заготовить необходимые объемы древесины. На 5 га заготовили более миллиона саженцев ценных пород деревьев. Строящийся пограничный переход "Марково" (на границе РФ и КНР - прим. ТАСС) обеспечит удобную логистику. В 2024 году он будет сдан", - сказал Кожемяко.

Пожар на деревоперерабатывающем комплексе в Лесозаводске произошел в апреле. Изначально площадь пожара составляла 1,5 тыс. кв. м, позже выросла до 12 тыс. кв. м - пламя распространилось на соседний цех. Ущерб превысил 800 млн рублей.

Лесозаводский ЛПК ведет деятельность с 1994 года, одно из крупных предприятий по выпуску мебельного щита и шпона из разных пород древесины. Предприятие реализует продукцию на внутренний и внешний рынки.