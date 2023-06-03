Глава МВФ отметила ухудшение прогнозов по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

Кристалина Георгиева отнесла к ключевым трудностям в регионе "слабое восстановление, устойчивую инфляцию и высокую неопределенность"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в течение последних пяти лет ухудшили прогнозы по динамике ВВП в нескольких странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы из-за экономических проблем. Об этом заявила в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Что касается роста, регион сталкивается с глубокими экономическими трудностями, - приводит пресс-служба МВФ заготовленный текст выступления Георгиевой на конференции в Дубровнике, посвященной экономической ситуации в этом регионе. - Мы сравнивали наши текущие прогнозы с прогнозами по региону перед пандемией, исключая Белоруссию, Россию и Украину. Вот что мы выяснили: уровень реального ВВП в 2024 году прогнозируется на 3,5% ниже, чем те показатели, которых мы ожидали в начале 2020 года. Это как если бы у людей забрали из кармана $50 млрд за эти пять лет".

К числу ключевых трудностей в регионе Георгиева отнесла "слабое восстановление, устойчивую инфляцию и высокую неопределенность". Кроме того, она отметила, что проблемы в регионе связаны с энергетической безопасностью, экономической фрагментацией и геополитической напряженностью.

К странам Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы МВФ относит Албанию, Белоруссию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, непризнанное Косово, Латвию, Литву, Молдавию, Польшу, Россию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению, Турцию, Украину, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.