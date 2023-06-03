Кабмин направит 1 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов

За счет федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство направит 1 млрд рублей на продолжение реализации комплексных проектов по разработке, серийному выпуску и модернизации производства судового оборудования из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"С помощью государственной поддержки будет продолжена разработка, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования, которое позволит обеспечить строительство более 100 различных судов - торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых", - говорится в сообщении.

За счет федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов. Предусмотренное распоряжением финансирование будет направлено на компенсацию таких затрат в 2024 году. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета уже было направлено 14 млрд рублей.

В кабмине отметили, что изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении.