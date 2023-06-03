В Киевской области произошли аварийные отключения света

Пресс-служба ДТЭК сообщила, что без электроснабжения остаются около 16 тыс. абонентов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в Киевской области в субботу. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК.

"В Киевской области аварийные отключения света из-за вчерашней непогоды, - говорится в сообщении. - Без электроснабжения остаются около 16 тыс. абонентов".

Полностью обесточены 11 населенных пунктов региона, 35 - частично. Наибольшее число отключений зафиксировано в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах области.

Накануне сильная буря с ливнем и грозами обрушилась на Киев, в некоторых районах города пропал свет.