Кабмин разрешил заход иностранных судов в порт Тикси в Якутии

В правительстве заявили, что реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей и появлению новых рабочих мест

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство РФ открыло для захода иностранных судов порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что реализация этого проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест, развитию не только самого порта, но и Северного морского пути, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления.