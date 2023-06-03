В Ираке назвали преждевременными разговоры о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+

Министр нефти республики Хайян Абдель Гани призвал дождаться встречи членов организации в Вене 4 июня

ТАСС, 3 июня. Министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани считает, что преждевременно говорить о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 1 млн б/с до встречи в Вене 4 июня. Такое мнение он выразил в субботу в Вене, сообщает агентство Reuters.

В пятницу министр отметил, что страны ОПЕК+ 4 июня оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке и примут решение на основе этого анализа.

В то же время источник в одной из делегаций сообщал ТАСС в пятницу, что страны рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти, в том числе сокращение производства. При этом Reuters со ссылкой на источники в делегациях утверждал, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн б/с с ноября. При этом 2 апреля несколько стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.