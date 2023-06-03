Московские заказчики заключили 28,3 тыс. контрактов на портале поставщиков

За пять месяцев 2023 года показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество контрактов, заключенных столичными заказчиками на портале поставщиков с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Портал поставщиков позволяет предпринимателям со всей страны участвовать в закупках малого объема, проводимых столичными заказчиками. Это открывает широкие возможности для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: они получают возможность работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию. С января по май этого года включительно Москва заключила на портале 28,3 тыс. контрактов с такими поставщиками. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года, объем этих сделок превысил 4 млрд рублей", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса столицы.

Как уточнили в правительстве Москвы, чаще всего в городских госзакупках малого объема участвовали физические лица и индивидуальные предприниматели из столичного региона: с ними с начала года заключили 14,3 тыс. контрактов. Поставщики из Московской области подписали с городом 7,4 тыс. госконтрактов. Тройку регионов-лидеров замыкает Тамбовская область.

"Каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Больше всего контрактов с физлицами и индивидуальными предпринимателями с начала года заключено на поставки строительных товаров - около 15%. Более 10% сделок пришлось на хозяйственные товары и бытовую технику, 9% - на средства связи, оргтехнику и электронику. Совокупный объем закупок по этим категориям достиг 1,3 млрд рублей", - отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса.

Также в качестве физлиц на платформе могут регистрироваться самозанятые граждане, им для работы потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что цифровые возможности портала позволяют предпринимателям не только участвовать в закупках, но и пользоваться дополнительными полезными функциями площадки. На портале поставщики могут оформить банковскую гарантию, пользоваться логистическим сервисом, продвигать свою продукцию с помощью сайта-визитки, анализировать предложения конкурентов через поиск в каталоге товаров, работ и услуг.

О портале

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 300 тыс. поставщиков со всей страны. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.