Саудовский министр назвал переговоры ОПЕК захватывающими

Принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что участники обсудят "много всего"

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что страны ОПЕК планируют обсудить многие темы и назвал предстоящие переговоры захватывающими.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, что страны ОПЕК планируют обсудить во время заседания, министр сказал: "Много всего. И захватывающе".

Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл на заседание ОПЕК последним из представителей стран, входящих в организацию. Встреча началась с задержкой более чем на час.

Ранее источник в одной из делегаций сообщал ТАСС, что на встрече организации планировалось обсуждать только внутренние административные вопросы.