Финансирование гуманитарных программ Союзного государства увеличили в 1,5 раза

Государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев ранее сообщил, что бюджет Союзного государства на 2023 год предполагает финансирование проектов и 33 мероприятий в сфере культуры, а также гуманитарной и патриотической направленности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Финансирование программ Союзного государства (СГ) Белоруссии и России в гуманитарной сфере в текущем году увеличено в 1,5 раза. Об этом на проходящем в Москве Российско-белорусском форуме историков сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Мы в этом году, буквально вчера на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, впервые стали обсуждать вопросы не только сотрудничества в сфере реальной экономики, но и гуманитарные проекты. В этом году в полтора раза увеличены средства союзного бюджета на финансирование гуманитарных программ: кадетской смены, спартакиады", - сказал он.

В конце декабря 2022 года Мезенцев сообщал ТАСС, что бюджет Союзного государства на 2023 год предполагает финансирование проектов и 33 мероприятий в сфере культуры, а также гуманитарной и патриотической направленности. Он подчеркивал, что среди этих проектов важную роль играют мероприятия, направленные на защиту исторической правды и увековечивание памяти о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.

Бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден в конце декабря 2022 года. Заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам СГ Людмила Нижевич ранее сообщала, что бюджет сформирован с профицитом порядка 900 млн рублей. Заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин отмечал, что доходы бюджета на 2023 год определены в сумме 5 млрд 966 млн рублей, расходы планируются на уровне 5 млрд 67 млн рублей. Он уточнил, что уже подготовлены проекты программ Союзного государства, которые находятся в высокой степени готовности. Кроме того, рассматривается реализация еще четырех программ. Это все, по его словам, "приведет к тому, что в конце 2023 года профицит будет выведен на нулевую оценку".