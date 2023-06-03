Нацбанк Украины обязал банки страны отчитываться о платежах населения по картам

По интернет-оплатам регулятор запросил детальную информацию, нужно сообщать не только информацию о плательщике, но и о получателе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на внутренний документ регулятора, имеющийся в его распоряжении.

Отмечается, что нововведение вступает в силу с понедельника, 5 июня. Согласно документу, в Нацбанк надлежит передавать данные о трех видах карточных операций - перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, оплата через интернет.

При этом по интернет-оплатам регулятор запросил детальную информацию, необходимо сообщать не только информацию о плательщике, но и о получателе. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Регулятор в своем документе не указал цель собора этих данных, заключает издание.