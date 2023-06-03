Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Американский президент ранее заявлял, что эта инициатива позволила предотвратить экономический кризис и крах страны

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

"В субботу, 3 июня, президент подписал, придав ему силу закона <...>, H. R. 3746", - говорится в заявлении Белого дома. В нем уточняется, что теперь потолок государственного долга будет достигнут 2 января 2025 года.

"Я только что подписал двухпартийное соглашение по поводу бюджета, которое предотвращает первый в истории дефолт и сократит [бюджетный] дефицит, при этом сохранит социальное обеспечение, [программы медицинской помощи пожилым и нуждающимся] Medicare и Medicaid и позволит нам выполнять свои обязательства перед ветеранами. Теперь мы продолжим работать над построением самой сильной экономики в мире", - написал президент на своей странице в Twitter. Сообщение сопровождается видеозаписью, на которой глава Соединенных Штатов подписывает документ.

Байден поблагодарил за сотрудничество спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки), лидера демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк) и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

В январе был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Достигнутое соглашение предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

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