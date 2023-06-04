Медведчук: Украина добивается от граждан массовой истерии для прикрытия интересов США

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" выразил мнение, что Киев "продает своих сограждан тому, кто дороже заплатит"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Украинские социологи фиксируют усиление тревожности среди жителей страны, ее руководство использует эти настроения для того, чтобы прикрыть американские интересы в Европе. Таким мнением поделился бывший лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной в пятницу в Telegram-канале "Другая Украина".

Он приводит данные исследования украинского агентства "Рейтинг", согласно которым 81% респондентов ответил, что их эмоциональный фон ухудшился, хотя те же опросы говорят о том, что 93% или даже 97% граждан страны якобы верят в победу Киева, а более 60% считают, что Украина движется в правильном направлении. "Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой "пустяк", как от трети до половины населения. <...> Более того, 75% опрошенных не имеют родственников, которые в течение СВО [специальной военной операции РФ] уехали за границу, а 67% не имеют несовершеннолетних детей. <...> Получается, что мы имеем дело со специфическим контингентом, дающим определенные цифры", - подчеркивает Медведчук.

"Украинская власть добивается от граждан не сплочения, а массовой истерии, которую использует в системе международного попрошайничества. С помощью этого средства Европе устроили истерику, заставляя простых европейцев делиться с украинскими гражданами и более не мечтать о процветании и нормальном развитии своих стран. Эта истерия направлена именно на вызов в европейцах чувства страха перед Россией и вины перед Украиной. Испуганными и сбитыми с толку гражданами европейских стран легче управлять, особенно из-за океана. Поэтому украинская истерия - это способ прикрыть интересы США в Европе", - отмечает оппозиционный политик. "Играть на этой нездоровой реакции общества - просто преступление", - добавляет он.

При этом, по мнению политика, украинская власть "продает своих сограждан тому, кто дороже заплатит". "А интересы украинцев, как и суверенитет страны, этими господами не рассматриваются. Ничего личного, только бизнес", - подытоживает Медведчук.