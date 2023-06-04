Министры ОПЕК+ встретятся в Вене

В ходе встречи они обсудят дальнейший план по добыче нефти

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Министры стран-участниц ОПЕК+ соберутся в воскресенье на встречу в Вене, чтобы обсудить дальнейший план альянса по добыче нефти. Последняя очная встреча состоялась в октябре 2022 года.

Тогда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября. При этом 2 апреля несколько стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.

Перед встречей альянса состоялось заседание стран ОПЕК. Но на этой встрече, как сообщил журналистам министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу, обсуждались административные вопросы организации. Это подтвердил и заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиниа. По его словам, обсуждение вопросов по параметрам добычи ОПЕК+ стоит в повестке на встрече альянса в воскресенье.

Источник в одной из делегаций сообщал ТАСС, что страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак, который прибыл в Вену поздно вечером в субботу, не стал комментировать журналистам, какие варианты решений по параметрам добычи рассматривают страны ОПЕК+.