В 2022 году цены на книги в России выросли на 15-20%

Это связано с подорожанием стоимости импортных материалов, отмечает газета "Известия"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС) и издательства.

Как отмечает газета, цены выросли из-за роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати книг, удорожания оборудования и запчастей из Европы, необходимых для книгопечатания, а так же повышения стоимости отечественной бумаги.

"Совокупность факторов - дефицит бумаги, изменение курса валют - привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но все же их рост составил около 15-20%", - цитируют "Известия" президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.

Газета отмечает, что цены на книги будут продолжать расти и в 2023 году. По прогнозу РКС, повышение цен составит 10-15%. За первые четыре месяца 2023 года стоимость в среднем увеличилась на 5%, уточнили "Известиям" в пресс-службе РКС.