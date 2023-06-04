В столичное метро поступил тысячный вагон поезда "Москва-2020"

По словам мэра города Сергея Собянина, в 2023 году закупят около 300 вагонов серии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тысячный вагон поезда "Москва-2020" поступил в метро столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В метро поступил тысячный вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Впервые "Москва-2020" вышел на линию в октябре 2020 года. Новые составы поступают каждый месяц. Их доля за три года увеличилась с 59 до 71%", - написал Собянин.

По его словам, в 2023 году закупят около 300 вагонов этой серии. Ее плюсы: мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, тише в салоне; широкие двери и межвагонные переходы; увеличенные информационные экраны и консольные дисплеи под потолком; подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение.

Производитель постоянно улучшает вагоны с учетом пожеланий горожан: сиденья стали обтягивать прочной и немаркой тканью; возле первых дверей головных вагонов установили дополнительные поручни для маломобильных пассажиров, добавил мэр.

"Сейчас идет работа над модификацией поезда с улучшенными характеристиками, а также над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году", - уточнил Собянин.