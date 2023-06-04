Почти 200 переселенцев из новых территорий России трудоустроились на Ямале

Они, в частности, начали работать трактористами и мастерами по эксплуатации оборудования газовых объектов

ТАСС, 4 июня. Служба занятости населения в Ямало-Ненецком автономном округе помогла с трудоустройством 190 переселенцам из новых регионов России и Украины. Об этом сообщили ТАСС в департаменте занятости населения округа.

"На сегодняшний день при содействии службы занятости населения автономного округа трудоустроены 190 прибывших граждан на предприятия различных форм собственности по следующим профессиям: повар, кухонный рабочий, бухгалтер, продавец-кассир, слесарь, музыкальный работник, младший воспитатель, электромонтер, лаборант, водитель", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Также переселенцы начали работать трактористами, помощниками кондитера, мастерами по эксплуатации оборудования газовых объектов.

В конце 2022 года к работе в северном регионе приступили 114 человек.

Всего в Ямало-Ненецкий автономный округ прибыли 1 165 граждан из новых регионов России и с Украины, включая 253 ребенка, уточнили ТАСС в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. В округе развернули два пункта временного размещения, пока в них никто не обращался. Люди добираются на Ямал сами, располагаются у родственников и знакомых.