Премьеры Вьетнама и Австралии договорились увеличить товарооборот до $20 млрд

По итогам 2022 года товарооборот стран достиг $15,7 млрд

ХАНОЙ, 4 июня. /ТАСС/. Вьетнам и Австралия договорились предпринять усилия с тем, чтобы как можно скорее увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до $20 млрд. Об этом заявлено на прошедших в воскресенье в Ханое переговорах премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня с его австралийским коллегой Энтони Альбанезе, находящимся здесь с визитом.

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, как было отмечено на встрече глав правительств двух стран, служит важной основой вьетнамско-австралийских отношений. По итогам 2022 года товарооборот стран достиг $15,7 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с 2021 годом, что сделало Австралию седьмым по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам - 10-м крупнейшим торговым партнером Австралии.

В целях дальнейшей активизации сотрудничества стороны договорились ускорить реализацию совместной стратегии расширенного экономического взаимодействия в период 2021-2025 годов, принятую главами правительств двух стран на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. В предстоящий период Вьетнам и Австралия намерены еще больше укрепить взаимосвязанность экономик двух стран, обратив внимание на расширение взаимодействия в сферах транспорта, финансов, банковского дела и электронной коммерции, а также создавая благоприятные условия представителям деловых кругов двух стран для наращивания взаимных инвестиций.