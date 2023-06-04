Технопарк в сфере высоких технологий "Иннопарк" в Иннополисе заполнен на 60%

По словам гендиректора ОЭЗ Рената Халимова, до конца года планируется заполнить все площади

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк" на территории особой экономической зоны "Иннополис" заполнен на 60%, сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов.

"Касательно "Иннопарка" в городе Иннополис - более 60% площадей уже сдано. По оставшимся площадям сейчас ведем переговоры. Там достаточно много желающих, кто хочет зайти, но приняли для себя концепцию размещения именно тех, кто нам подходит по формату. То есть, это высокотехнологичные производства, которые могут оперативно решать стратегические задачи, которые сейчас перед страной стоят", - сказал Халимов.

Он выразил уверенность, что до конца года индустриальный парк будет заполнен на 100%. По его словам, на данный момент одобрено размещение пяти компаний.

"У нас там 12 тыс. кв. м общая площадь, из них 10 тыс. - производственных", - сказал Халимов.

В августе 2022 года сообщалось, что индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк" появится на территории особой экономической зоны "Иннополис" в декабре 2022 года. Объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей. Отмечалось, что в промпарке смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность. Резиденты будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях. Постановление о создании нового технопарка подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.