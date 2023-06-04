Крупнейшая нефтяная госкомпания Нигерии отказывается от своп-контрактов по импорту бензина

НННК заявила о переходе на оплату наличными за импорт продуктов нефтепереработки

ПРЕТОРИЯ, 4 июня. /ТАСС/. Государственная Нигерийская национальная нефтяная компания (НННК) выходит из всех своп-контрактов по обмену нефти на продукты ее переработки, включая бензин и дизель, которые она ранее заключила с зарубежными поставщиками. Об этом сообщил ее управляющий директор Меле Кьяри.

"За последние четыре месяца мы вышли практически из всех своп-контрактов по прямой продаже с последующей покупкой , - цитирует его в воскресенье агентство Reuters. - Мы переходим на оплату наличными за импорт продуктов нефтепереработки".

Нынешние действия НННК являются частью политики нового президента Нигерии Бола Тинубу, который во время инаугурации 29 мая объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза. Позднее Тинубу уточнил, что процесс отмены субсидий будет поэтапным, однако не назвал его временные рамки.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в прошлом году в общей сложности $10 млрд. До минувшего месяца Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском 22 мая в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стоимостью $19 млрд. Этот завод имеет мощности по переработке 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Он является крупнейшим в мире НПЗ с единой интегрированной установкой, которая выполняет весь цикл операций по дистилляции, крекингу и очистке. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. По словам Кьяри, суточная добыча нефти достигла в настоящее время 1,56 млн баррелей.