В индустриальном парке "Лаишево" в Татарстане появились два новых резидента

Предприятия займутся выпуском литий-ионных батарей и интерьерных элементов для речного и авиатранспорта

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Два новых резидента будут работать на территории парка промышленных инноваций "Лаишево" в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов.

"На последнем наблюдательном совете утвердили два новых проекта. Это производство аккумуляторных литий-ионных батарей для различных отраслей, в том числе беспилотный транспорт, например, будет покупателем. И второе - это интерьерные элементы для авиатехники и речной техники. Компания "Тулпар" зашла со своим проектом", - сказал Халимов.

Он напомнил, что основным резидентом технопарка "Лаишево" станет компания ICL, которая разместит на территории парка производство материнских плат. Запустить производство планируется в октябре 2023 года. "Все идет по графику. Закупается оборудование, и, надеемся, что уже осенью будет полноценно запущено все производство. Сейчас идет пусконаладочные работы", - сказал Халимов.

В сентябре 2022 года Минпромторг России включил индустриальный парк "Лаишево" в федеральный реестр. Это дает возможность претендовать на возмещение части затрат. Постановление о создании промышленного парка на территории ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском районе Татарстана в июле подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Общая площадь "Лаишево" составит 116 га, основное здание займет 8 тыс. кв. м.