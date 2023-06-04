4 июня, 14:27

РЖД планируют строительство ВСМ в Казань и Ростов-на-Дону

По словам главы холдинга Олега Велозерова, поезда будут ходить в эти города из Москвы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ) из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в беседе с Михаилом Ковальчуком в эфире телепередачи "Картина мира" на канале "Культура".

"Москва-Казань <…> планируется. Москва-Ростов тоже есть в планах", - сказал он.

В конце 2022 года замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщал, что министерство вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. Кроме того, замглавы Минтранса РФ отметил, что рассматривается возможность создания проекта ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером. 

Теги:
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичРостовская областьТатарстанМосква
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