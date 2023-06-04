4 июня, 15:38

Reuters: Саудовская Аравия еще добровольно сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

По данным агентства, страны ОПЕК+ могут еще сократить добычу нефти с 2024 года

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия добровольно проведет дополнительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство также утверждает, что страны ОПЕК+ могут еще сократить добычу нефти с 2024 года, если будут согласованы новые базовые уровни добычи, от которых будет считаться сокращение производства.

Ранее страны ОПЕК+ начали официальную встречу после нескольких часов неофициальных переговоров, сообщал ТАСС источник в одной из делегаций. 

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Саудовская Аравия
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