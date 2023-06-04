Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2024 года

Оно будет считаться от квоты на 2024 год, сообщил вице-премьер России Александр Новак

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле", - сказал он.

Россия уже находится на уровне сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с, отметил Новак.