4 июня, 16:13,
обновлено 4 июня, 16:21
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2024 года

Сергей Карпухин/ ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Оно будет считаться от квоты на 2024 год, сообщил вице-премьер России Александр Новак

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле", - сказал он.

Россия уже находится на уровне сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с, отметил Новак. 

Теги:
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© Информационное агентство ТАСС
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