Этот срок может быть продлен

ТАСС, 4 июня. Саудовская Аравия с июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с. Об этом в воскресенье сообщило Саудовское агентство печати.

Отмечается, что срок дополнительного сокращения нефти может быть продлен.

В результате дополнительных мер общее добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии составит 1,5 млн б/с.

Подчеркивается, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

4 июня страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Всего, по подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с.