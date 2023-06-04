4 июня, 16:56,
обновлено 4 июня, 17:29
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Саудовская Аравия с июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с

Этот срок может быть продлен

ТАСС, 4 июня. Саудовская Аравия с июля на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с. Об этом в воскресенье сообщило Саудовское агентство печати.

Отмечается, что срок дополнительного сокращения нефти может быть продлен.

В результате дополнительных мер общее добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравии составит 1,5 млн б/с.

Подчеркивается, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

4 июня страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Всего, по подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с. 

Теги:
Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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