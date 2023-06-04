Новак считает, что ОПЕК+ видит баланс на рынке нефти

Страны ОПЕК+ фиксируют рост спроса на нефть и нефтепродукты в летний период, заявил вице-премьер РФ

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ оценивают текущую ситуацию на рынке нефти как сбалансированную и фиксируют рост спроса на нефть и нефтепродукты в летний период. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть разные мнения, но все [страны ОПЕК+] сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная. Есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК+. Сегодня мы видим рост спроса в 2023 году, особенно сейчас, в летний период. Мы видим активизацию бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок, увеличение количества авиаперевозок, и это, конечно, позитивные факторы, которые влияют на увеличение спроса", - сказал он.

При этом страны ОПЕК+ продолжают внимательно наблюдать за действиями центральных банков, ФРС США, ключевыми ставками рефинансирования, восстановлением спроса в Китае после пандемии коронавируса, отметил Новак.

Страны-участницы ОПЕК+ при необходимости готовы корректировать свои решения для балансировки рынка, сообщил вице-премьер РФ. "Безусловно, у нас есть возможности корректировать наши решения. При необходимости мы будем принимать все необходимые решения, чтобы рынок был стабилен и сбалансирован и был понятен инвесторам, потребителям, экспортерам. Всем участникам рынка", - подчеркнул Новак.

В частности, как добавил вице-премьер, следующая очная встреча министров стран-участниц соглашения пройдет через полгода - в ноябре. Кроме того, сохраняется формат проведения министерского мониторингового комитета раз в два месяца.

Ранее страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с. Всего, по подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ сократят добычу на 1,393 млн б/с. Решение принято для достижения и поддержания стабильного рынка нефти, а также для обеспечения долгосрочных ориентиров для рынка. Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.