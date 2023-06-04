Новак выразил уверенность в исполнении решений о сокращениях добычи нефти странами ОПЕК+

Вице-премьер РФ отметил, что в последнее время соглашения перевыполняются

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что принятые некоторыми странами ОПЕК+ обязательства по добровольному сокращению добычи нефти будут исполняться.

"В последнее время у нас перевыполняется соглашение, потому что есть ряд стран, которые не выбирают свои квоты. И те решения, которые были приняты по добровольному сокращению с мая, по ним данные независимых источников будут в середине июня, но мы видим, исходя из тех дискуссий, исходя из обмена мнениями, которые были сегодня между руководителями делегаций, мы видим, что эти соглашения выполняются, в том числе и Россия выполняет в полном объеме. Поэтому я уверен, что то сокращение, которое было объявлено с 1 мая дополнительно - будет исполнено", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Новак сообщил, что Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года. Аналогичные заявления сделали и другие страны, принявшие ранее решение о добровольном дополнительном сокращении добычи совокупно на 1,66 млн б/с.