4 июня, 17:34,
обновлено 4 июня, 17:52
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Азербайджан в 2024 году снизит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 551 тыс. б/с

Согласно данным Минэнерго, квота этой страны в 2023 году составляет 684 тыс. б/с

БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Квота Азербайджана по добыче нефти на 2024 год в рамках сделки ОПЕК+ составит 551 тыс. б/с. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"В соответствии с соглашением, суточная добыча нефти на следующий год по ОПЕК+ определена на уровне 40,46 млн баррелей, для Азербайджана - 551 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

Согласно данным Минэнерго, квота Азербайджана по добыче в рамках ОПЕК+ в 2023 году составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в следующем году сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 133 тыс. б/с. 

Теги:
АзербайджанРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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