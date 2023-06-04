Минск и Пекин договорились об организации в Белоруссии производства электромобилей

Министр экономики республики Александр Червяков сообщил, что решены вопросы по поставкам технологического оборудования в страну для модернизации предприятий

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Китай договорились об организации в республике производства электромобилей. Об этом сообщил возглавлявший посетившую КНР белорусскую делегацию министр экономики Александр Червяков.

"Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Белоруссии электромобилей. Очень важно, считаю, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий", - сказал Червяков на видеозаписи, распространенной в воскресенье пресс-службой Совета министров Белоруссии.

Министр рассказал о пяти основных направлениях, работа по которым велась в ходе визита. В их числе развитие находящегося под Минском китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", укрепление транспортного и логистического потенциалов, поставки в КНР продуктов питания, а также сотрудничество в сфере здравоохранения.

По словам Червякова, в ходе визита, в частности, "решены вопросы по обеспечению технологическим оборудованием Национального аэропорта [Минска]", достигнуты договоренности "по поставкам 15 железнодорожных локомотивов" и об увеличении в четыре раза количества разрешений для белорусского автотранспорта, осуществляющего грузоперевозки в Китай.

"Продлена аккредитация для тех предприятий молочной отрасли, которые уже поставляли продукцию в Китай, мы расширили список продуктов питания - в первую очередь речь идет о мясной продукции", - отметил министр.

В сфере здравоохранения решено развивать сотрудничество между организациями, которые занимаются подготовкой кадров, и создавать в Белоруссии производство медоборудования и фармацевтической продукции.