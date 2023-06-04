Новак заявил, что ОПЕК+ в сумме снизит добычу на 3,66 млн б/с до конца 2024 года

Вице-премьер РФ привел этот показатель в сравнении с уровнем октября 2022 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года оценивается в 3,66 млн баррелей от уровня октября 2022 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "России - 24".

"Важное решение - это продлить те добровольные сокращения, которые на себя взяли страны в целях балансировки рынка с 1 мая этого года, это 1,66 млн б/с дополнительного сокращения к тому, которое было объявлено в октябре прошлого года. Я напомню, это 2 млн б/с. Суммарно получается 3,66 млн б/с на себя взяли страны ОПЕК+ для того, чтобы обеспечить стабильную работу рынка, перспективы, которые будут складываться до конца 2024 года относительно производителей, входящих в страны ОПЕК+", - сказал он.

Ранее в воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи до конца 2024 года. ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с.

"Новое решение принято для обеспечения долгосрочных ориентиров нефтяного рынка, поддержания его стабильности и создания долгосрочной предсказуемости. Стороны подтвердили критическую важность полного соблюдения условий сделки и необходимость компенсации теми странами, которые превышают свою квоту по добыче в соответствии с принятой на заседании таблицей в дополнение к уже установленным уровням производства нефти", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Россия скорректирует свой уровень добычи нефти до 9,828 млн б/с (по независимым источникам) и дополнительно продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами - участницами соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - заявил Новак, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, это добровольно, но будет зависеть от требуемого уровня добычи, согласованного на встрече ОПЕК+ 4 июня.

Сокращение добычи нефти могут произвести Нигерия, Конго и Ангола по итогам прохождения независимой экспертизы трех компаний (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy), с целью определения производственных мощностей стран, которые будут использоваться для достижения контрольных уровней добычи на 2025 год.

Оценку будет координировать секретариат ОПЕК, сохраняя независимость этих трех источников. Корректировку предстоит провести до конца 2023 года. Действующий план по добыче нефти в Нигерии составляет 1,578 млн б/с.

Планируемые встречи

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована 26 ноября в Вене. Заседания мониторинговых комитетов ОПЕК+ будут проводиться каждые два месяца, при этом совместный министерский комитет по мониторингу может проводить дополнительные совещания или запрашивать министерскую встречу стран ОПЕК+ в любое время.