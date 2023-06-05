Сийярто и Лихачев обсудят в Будапеште проект АЭС "Пакш-2"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и гендиректор Росатома намерены также встретиться с премьер-министром республики Виктором Орбаном

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто планирует встретиться в понедельник с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, который прибудет в Будапешт, чтобы обсудить реализацию проекта АЭС "Пакш-2". Как сообщили ТАСС источники в будапештских дипломатических кругах, ожидается, что после переговоров глава МИД и руководитель российской госкорпорации будут приняты премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Они обсудят подготовку к строительству двух новых энергоблоков на станции в Пакше. Личное внимание со стороны премьер-министра должно способствовать скорейшей реализации этого проекта", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что 24 мая Еврокомиссия одобрила поправки, внесенные Венгрией и Россией в соглашения по АЭС "Пакш-2", и это позволит приступить к сооружению двух ядерных реакторов по проекту Росатома. Изменения в документах были согласованы 11 апреля на встрече Лихачева и Сийярто в Москве. Как отмечал тогда глава венгерского МИД, они потребовались в связи с тем, что первоначальные договоренности заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены".

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома.

Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. до 4,4 тыс. МВт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение проекту "Пакш-2" и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки Брюсселя и некоторых стран ЕС распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.