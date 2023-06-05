ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в 2024 году

Самое большое снижение разрешенного уровня добычи придется на Россию

ВЕНА, 5 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Чабан, Алексей Большов/. Двухдневная встреча крупнейших производителей нефти в мире завершилась в минувшие выходные в Вене. В субботу состоялось заседание Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), а в воскресенье дальнейший план по добыче нефти определяли страны - участницы альянса ОПЕК+, куда входит в том числе и Россия. В итоге ОПЕК+ определили параметры добычи сразу до конца 2024 года.

На последней очной встрече в Вене в октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с) вплоть до конца 2023 года. В дополнение к этим ограничениям некоторые страны ОПЕК+ объявили в апреле о добровольном снижении добычи нефти с мая и до конца года в общем объеме около 1,66 млн б/ с с учетом доли России, которая начала сокращать производство на 500 тыс. б/с еще с марта. Это решение страны альянса назвали превентивной мерой для поддержания стабильности рынка.

Переговоры

В ходе встречи ОПЕК, как сообщал источник ТАСС и потом подтвердил министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу, затрагивались только административные вопросы организации. А вопросы, касающиеся параметров добычи в рамках сделки ОПЕК+, в тот день обсуждались на неформальных переговорах вне стен секретариата ОПЕК. Министры сразу нескольких ближневосточных стран ( ОАЭ, Кувейта, Ирака), а также некоторых африканских стран встречались с саудовским министром в отеле Park Hyatt. Перед заседанием ОПЕК+ никто из министров не давал официальные комментарии относительно переговоров.

Поздно вечером в субботу в Вену приехал и вице-премьер РФ Александр Новак, чтобы принять участие в общей министерской встрече ОПЕК+.

В воскресенье перед встречей альянса бен Сальман заявил журналистам, что СМИ даже не представляют, какой план обсуждают страны альянса. В итоге практически до самого окончания переговоров журналисты почти не получали никакой информации о происходящем. Сами переговоры по большей части прошли в неофициальном формате, а запланированная официальная встреча началась с задержкой в более чем 6 часов и продлилась менее 40 минут.

Решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи сразу до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,393 млн б/с. Самое большое снижение разрешенного уровня добычи придется на Россию - она сможет производить 9,828 млн б/с, что на 650 тыс. б/с ниже текущей квоты. А с учетом добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с, которое продлено до конца 2024 года, Россия будет добывать 9,328 млн б/с, уточнили ТАСС в аппарате Новака.

Под подсчетам ТАСС, квоты для стран ОПЕК на 2024 год снижены на 422 тыс. б/с, а для стран "не ОПЕК" - на 971 тыс. б/с. При этом ОАЭ единственные из стран альянса получили возможность увеличить свой разрешенный уровень производства - на 200 тыс. б/с.

На 2023 год квоты на добычу менять не стали. Однако Саудовская Аравия объявила о дополнительном добровольном сокращении производства еще на 1 млн б/с с июля на месяц с возможностью продления этого решения. "Это будет 1 млн баррелей нефти - не табака, не блинчиков, или чего-то еще", - сказал во время пресс-конференции саудовский министр энергетики.

Всего с учетом принятых с октября 2022 года решений страны ОПЕК+ "убирают" с рынка уже более 6 млн б/с нефти.

Западные журналисты

Одной из самых громких тем вокруг заседания ОПЕК+ стало решение секретариата ОПЕК официально не приглашать журналистов Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal к освещению встречи. Причины такого решения не объяснялись. Тем не менее эти СМИ отправили в Вену своих корреспондентов, но их не пускали в здание ОПЕК. Они также не присутствовали на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+. При этом журналисты официально "отстраненных" от освещения заседания изданий постоянно находились у здания ОПЕК и задавали вопросы прибывающим и уезжающим членам делегаций. Кроме того, корреспонденты продолжали публиковать материалы о ходе переговоров со ссылками на источники в ОПЕК+.

На пресс-конференции после завершения всех встреч журналист CNBC задал вопрос министру энергетики Саудовской Аравии о причинах отказа в аккредитации журналистам некоторых изданий. Но бен Сальман переадресовал этот вопрос генеральному секретарю ОПЕК Хайсаму аль-Гайсу. Генсек ОПЕК, в свою очередь, заявил, что у организации всегда была прозрачная политика работы со СМИ. По его словам, приглашения были отправлены более чем 150 журналистам со всего мира. "Это наш дом. Это наша политика. И именно так мы реализуем свою медиастратегию - рассылая приглашения представителям прессы", - заключил аль-Гайс.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября и также состоится в Вене.