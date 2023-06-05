Половина опрошенных россиян готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга склонны изменить мнение о компании в зависимости от ее экологической политики, следует из результатов опроса компании "СберСтрахование"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти каждый второй опрошенный россиянин готовы снизить потребление продукции неэкологичных компаний, выяснила компания "СберСтрахование" в ходе опроса (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Почти каждый второй россиянин (47%), узнав о негативном воздействии предприятия на окружающую среду, готов снизить потребление его продукции или вовсе отказаться от нее. При этом среди молодежи показатель выше (58%)", - следует из опроса.

Отмечается, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в первую очередь склонны изменить свое мнение о компании в зависимости от ее экологической политики: 69% готовы сократить покупки товаров у производителей, не заботящихся об окружающей среде.

При этом 56% респондентов будут лучше относиться к компании, если узнают, что она, наоборот, принимает меры для защиты природы. Среди молодежи этот показатель оказался выше: 76% россиян в возрасте 18-30 лет формируют положительное отношение к предприятию в зависимости от его экологичности.

Что касается конкретных действий, россияне считают, что экологичные компании должны использовать переработанные материалы в производстве (так ответили 41% респондентов), снижать потребление бумаги и пластика (32,3%), проводить специальные акции (20,4%), а также внедрить раздельный сбор отходов (13,3%). Россияне и сами заботятся об окружающей среде: используют общественный транспорт вместо личного (ответ 83,2% респондентов), многоразовые тары для снижения потребления пластика (40,8%), экономят воду и электричество (17,3% и 17,1%) и сортируют мусор (5,8%).

Исследование проводилось в мае в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).