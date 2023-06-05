Черешню из Запорожской области отправят в торговые сети Москвы и Петербурга

Заместитель гендиректора ГУП "Государственный зерновой оператор" Алексей Джуркин отметил, что в этом году урожай ожидается до 300 тонн

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Сезон уборки мелитопольской черешни начался в Запорожской области, до конца месяца ягоды должны оказаться в торговых сетях Москвы и Петербурга. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора ГУП "Государственный зерновой оператор" (ГЗО) Алексей Джуркин.

"У нас стартовал сезон уборки черешни, начинаем с уборки раннего сорта "Валерий Чкалов". Весь июнь наши сотрудники будут убирать урожай в садах. По садам, входящим в ГУП "ГЗО", ожидаем порядка 300 тонн черешни в этом году. <...> В следующем году для себя ставим планы 700-800 тонн. В течение июня все сорта будут созревать. Если погода даст, то до конца июня весь урожай соберем, и он окажется на прилавках страны", - сказал он.

По его словам, общая площадь садов черешни в области составляет около 450-480 га, из них в управлении ГЗО находятся 185 га.

"Основная масса черешни у нас законтрактована через наших партнеров, которые имеют дистрибьюторские соглашения с большими компаниями, такими как "Пятерочка", "Магнит". В ближайшие недели черешня будет доставлена в торговые сети страны в Москве, Санкт-Петербурге. Очень надеемся, что сможем довезти до Урала, до Екатеринбурга", - добавил Джуркин.

Как уточнил заместитель гендиректора ГЗО в разговоре с ТАСС, мелитопольская черешня будет поставляться в российские торговые сети под брендом "Мелитопольские сады". "Данный бренд будет зарегистрирован на ГЗО и компанию-инвестора, которая заходит на территорию. <...> Наши партнеры готовы вкладывать деньги в развитие садоводства и, возможно, овощеводства аграриев Запорожской области, готовы развивать производство здесь. Помимо сбора черешни, мы с ними планируем запустить выпуск соков. Сама торговая марка будет называться "Мелитопольские сады". Сейчас идет регистрация данного бренда, он будет представлен в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

ГУП "Государственный зерновой оператор" - это торгово-логистический оператор, учрежденный властями Запорожской области для поддержки местных аграриев и содержания собственных опытных хозяйств и сельскохозяйственных производств.