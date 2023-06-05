"Известия": ФАС проверит торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию

Первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов подготовили документ, в котором отметили, что росту потребления этих продуктов и спроса на них препятствует ценовая политика торговых сетей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции после обращения первых зампредов комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова и Олега Нилова. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что в этом году фиксируют резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками. В документе, на который ссылается газета, уточняется, что снижение составляет 15-20% от ранее законтрактованных цен - от 4 до 7 рублей за 1 кг. Соответственно цена падает с 35 рублей за 1 кг до 28 и ниже.

"Росту потребления молочных продуктов и спроса на них препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости, при сохранении наценок 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции до 100-150%, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет", - объясняют парламентарии в документе.

Нилов подчеркнул, что закупочные цены на молоко упали на несколько десятков процентов. При этом, по его словам, стоимость 1 л в торговых сетях доходит до 80 рублей.

В ФАС сообщили "Известиям", что запрос депутатов поступил в антимонопольную службу и по нему проводят работу.