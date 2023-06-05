5 июня, 03:46

Турция с июля увеличит сборы за прохождение судов через черноморские проливы

Suez Canal Authority via AP
© Suez Canal Authority via AP

Они составят $4,42, передает газета Aydinlik

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Турция на основе Конвенции Монтрё увеличит с 1 июля на 8,3% сборы за прохождение торговых судов через зону черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы). Теперь они составят $4,42, сообщила в понедельник газета Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции.

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Как отмечает издание, в этом году доходы Турции от тарифов, взимаемых за прохождение судами проливов, составят порядка $900 млн в сравнении с $160-170 млн в прошлые годы.

Согласно Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, за проход через них взимаются сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов. Сумма сборов со времени подписания в 1936 году конвенции рассчитывается на основе золотого франка, который приравняли к $0,8. Она оставалась неизменной с 1983 года по 2022 год.

В октябре прошлого года стоимость сборов увеличена до $4,08. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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