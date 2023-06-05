Индекс Nikkei обновил 33-летний максимум на фоне позитивных данных на рынке США

Показатель превысил отметку в 32 тыс. пунктов

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, растет в ходе торгов в понедельник более чем на 1,5% на фоне положительных тенденций на рынке в США. Как следует из данных торгов, по состоянию на 11:30 (05:30 мск) индекс превысил отметку в 32 тыс. пунктов, обновив 33-летний максимум.

Основным фактором роста остается оптимизм инвесторов после разрешения проблемы госдолга США. Кроме того, положительный эффект оказывают данные о состоянии американского рынка труда, где в мае было создано дополнительно 339 тыс. рабочих мест, что превысило ожидания аналитиков.

Индекс Nikkei в последний раз находился на таком высоком уровне в 1990 году вскоре после того, как в Японии лопнул пузырь завышенных цен на недвижимость и другие активы, что привело к длительному застою в экономике, получившему название "потерянное десятилетие". На пике роста в декабре 1989 года Nikkei достигал 38 957 пунктов.