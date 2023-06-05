На Шпицбергене планируют создать аналог международной "Снежинки"

Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, станция станет в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Аналог международной арктической станции "Снежинка" (ЯНАО) должен появиться на архипелаге Шпицберген. Об этом в интервью ТАСС в понедельник сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Проект строительства международной арктической станции "Снежинка" был запущен в 2020 году ямальскими властями совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Станция будет использовать передовые технологии в области производства чистой энергии, систем жизнеобеспечения и станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Параллельно на "Снежинке" будут заниматься практическими исследованиями систем жизнеобеспечения в Арктике.

"У нас будет станция "Снежинка" на Ямале, мы рассчитываем создать современную научно-исследовательскую станцию, которая будет решать похожие задачи на Шпицбергене. Рассчитываем, что это будет международный проект", - сказал он.

На архипелаге планируется создать международный научный центр для стран БРИКС и дружественных стран, а также международные образовательные программы. Правительство РФ год назад передало министерству в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в 3 раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.

"На архипелаге довольно глубокое историческое наследие. По культурной части мы тоже планируем сделать Шпицберген магнитом для туристов. Не только для тех, кто хочет на китов посмотреть, но и для тех, кто хочет заглянуть в советское прошлое. Соответствующий план уже утвержден, сейчас ведем диалог с потенциальными бизнес-участниками процесса", - сказал Чекунков.