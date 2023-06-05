Россельхозбанк прогнозирует рост российского рынка клубники на 5% ежегодно

Как указали эксперты, постепенно сократится доля импортной продукции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский рынок клубники в ближайшие три года будет расти в среднем на 5% в год с постепенным снижением доли импортной продукции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).

"По оценкам экспертов РСХБ, в ближайшие три года российский рынок клубники будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Белоруссией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

Объем российского рынка клубники в 2022 году составил 300 тыс. тонн, что соответствует показателю предыдущего года. Большой вклад в ее производство вносят крупные личные подсобные хозяйства Краснодарского края и Северного Кавказа, которые реализуют продукцию в различных регионах России. Высокие объемы сбора клубники показывают также Московская и Ленинградская области, что обусловлено в первую очередь близостью к крупнейшим рынкам сбыта ягод, пояснили в РСХБ.

По прогнозу экспертов, собственное производство ягод в России к 2025 году увеличится на 15% благодаря интенсификации производства и вводу новых мощностей по выращиванию ягод в закрытом грунте. В 2022 году валовый сбор ягодных культур во всех категориях хозяйств составил 690 тыс. тонн, 97,3% из которых обеспечено личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Больше всего ягод произведено в Приволжском федеральном округе (191 тыс. тонн, в основном в Самарской и Нижегородской областях, республиках Башкортостан и Татарстан), Центральном федеральном округе (166,4 тыс. тонн, в Московской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях) и Южном федеральном округе (99,7 тыс. тонн, в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях).

Руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова отметила, что только 25% всех ягод, потребляемых россиянами в свежем виде, привозятся из-за рубежа. Большая часть выращивается отечественными производителями и ЛПХ. Импортируемые ягоды чаще направляются в переработку: основными потребителями являются предприятия пищевой промышленности, кондитерские, молочные и соковые производства.