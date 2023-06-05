Спрос на услуги красоты в канун лета вырос на 75% по сравнению с 2022 годом

Согласно результатам исследования "Авито услуг", подготовка к сезону отпусков обойдется жителям страны минимум в 7,5 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спрос на услуги красоты с наступлением лета и сезона отпусков вырос на 75% по сравнению с маем прошлого года. В среднем россиянки могут потратить на полный комплекс популярных бьюти-процедур перед отпуском от 7 500 рублей, свидетельствуют результаты исследования "Авито услуг", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В мае этого года спрос на услуги красоты по всей стране вырос почти в 2 раза (+75%) по сравнению с маем прошлого года. Наибольшая динамика роста спроса за это время была отмечена среди жителей Екатеринбурга (+90%), Сочи (+89%), Новосибирска (+84%) и Казани (+83%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составил +71% и +84% соответственно", - говорится в итогах исследования.

Согласно результатам анализа исследовательского агентства ORO и "Авито услуг", средний чек с заказа в сфере бьюти-услуг составляет около 1,6 тыс. рублей. Уточняется, что наиболее активно к началу лета вырос спрос на услуги для ресниц и бровей - более чем в два раза (+212%) за год. Средняя цена за наращивание ресниц по РФ - около 2 тыс. рублей, укладка бровей - от 1,5 тыс. рублей.

Также вырос спрос на парикмахеров-стилистов (+74%), мастеров по маникюру и педикюру (+71%). Стрижка на длинные волосы обойдется в 1 тыс. рублей, покраска корней - от 3 тыс. рублей, уходовые процедуры - от 5 тыс. рублей, комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком - 1,5 тыс. рублей. Кроме того, на 81% вырос спрос на мастеров по тату и пирсингу.

"Таким образом, подготовка к сезону отпусков обойдется жителям страны минимум в 7,5 тыс. рублей. В эту сумму входит поход к мастерам по наращиванию ресниц, укладке бровей, ногтевому сервису и стилисту по волосам", - подытожили аналитики.