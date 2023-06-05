Патентная активность в России за январь - апрель 2023 года выросла на 8%

Российские граждане и организации подали в Роспатент более 6 тыс. заявок на разработки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роспатент получил более 6 тыс. заявок на изобретения за первые четыре месяца 2023 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Роспатента Юрий Зубов.

"Патентная активность россиян остается стабильной. Количество российских заявок на изобретения выросло на 8% за четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские граждане и организации подали в Роспатент более 6 тыс. заявок на разработки", - сказал Зубов.

Как уточняет пресс-служба Роспатента, количество заявок от российского бизнеса за тот же период выросло на 10%.

В ведомстве также отмечают положительную динамику и в отношении других продуктов интеллектуальных прав.

"Мы видим интерес к охране дизайна - более чем на 23% увеличилось количество российских заявок на промышленные образцы. Предприниматели понимают экономическую ценность в товарных знаках для продвижения продукции и услуг. С начала года в Роспатент уже поступило 33,6 тыс. таких заявок, это больше на 30%, чем в прошлом году", - рассказали в пресс-службе.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что в России созданы все необходимые правовые механизмы для защиты изобретений. "Важно, чтобы все больше научных исследований завершались результатом, который можно передавать в промышленность, и выпускать продукцию, защищенную патентами в России и за рубежом. Грамотная охрана разработок - это защита государственных инвестиций и возможность конкурировать на рынке технологий", - сказала Гумерова, ее слова приводит пресс-служба.