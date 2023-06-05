Минвостокразвития: Индия может стать серьезным покупателем СПГ и нефти с Арктики

Глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что в первую очередь стратегический интерес для Дели представляет Северный морской путь

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индия заинтересована в проектах, которые связаны с развитием Северного морского пути. Как сообщил в интервью ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, эта страна также может стать серьезным покупателем произведенных в российской Арктике товаров, таких как СПГ и нефть.

"В первую очередь стратегический интерес для них представляет Северный морской путь. <…> Индия сейчас превращается в одного из крупнейших потребителей энергоресурсов из России, а в перспективе может стать серьезным покупателем товаров, которые производит наша Арктика - СПГ, нефти, концентрата", - сказал он.

Министр также пояснил, что Индия, как и Китай, не может ориентировать всю свою логистику только на один транспортный коридор, например, на Суэцкий канал. "Для них возможность выходить на ключевые рынки сбыта, получать снабжение через альтернативный восточный маршрут, то есть через Северный морской путь - это стратегический императив. Им нужно иметь альтернативный путь", - добавил Чекунков.

Ранее министр сообщал, что на архипелаге Шпицберген разрабатывается проект создания научно-исследовательской станции, интерес к которому проявили Китай и Индия. Кроме того, Индия Индия рассматривает возможность создания контейнерной линии на Севморпути.