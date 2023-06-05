Договоры с первыми резидентами ОЭЗ "Ростовская" намерены заключить в 2023 году

По словам гендиректора "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игоря Буракова, предметная проработка вопроса идет с порядка 20 предприятиями машиностроительного комплекса, энергетики и нефтехимии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Договоры с первыми резидентами создаваемой в Ростовской области особой экономической зоны намерены заключить в 2023 году, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков.

"До конца года мы увидим первых резидентов, которые оформятся де-юре. В нашей заявке уже часть этих резидентов показана. В первую очередь это предприятия машиностроительного комплекса, обрабатывающие производства, энергетика, нефтехимия. Те потенциальные резиденты, активные, с которыми это предметно прорабатывается, это около 20", - сказал Бураков.

По его словам, работу с инвесторами начали еще до подачи заявки на создание ОЭЗ, после публикации проекта постановления правительства интерес к ней вырос за счет локации, а также возможности быстрого старта для производства.

"Есть производство, которое там собираются развернуть за несколько месяцев, то есть даже меньше, чем за год. Для производств это рекордные сроки, поэтому, почти все, кто затевают индустриальные проекты, они рассматривают эту локацию. Она выгодная даже без преференций", - уточнил собеседник агентства.

Гендиректор агентства отметил, что современные технологии позволяют на территории ОЭЗ организовать производство порядка 50 новых заводов, а также есть шансы на создание химического кластера, так как его создадут на базе бывшего новочеркасского завода синтетических продуктов, где половина территории удовлетворяет требованиям химических производств. "Есть лидеры отраслевые, которые связаны с энергетикой, у них есть потенциал по развитию нефтехимии. Два таких потенциальных резидента рассматривают эту локацию как наиболее вероятную для создания своих производств в настоящее время, от 5 до 20 млрд рублей [планируемый объем инвестиций] по каждому из этих проектов", - уточнил Бураков.

В конце мая Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании на территории Новочеркасска Ростовской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ проходит экспертизу.

О создаваемой ОЭЗ

В пресс-службе губернатора Ростовской области ранее сообщали, что объем выручки резидентов создаваемой ОЭЗ, по предварительным оценкам, к концу 2033 года составит почти 15,5 млрд рублей. Среди заявленных в ОЭЗ проектов - создание заводов по выпуску прицепной, полуприцепной и сельскохозяйственной техники, оборудования для очистных сооружений, а также промышленного холодильного оборудования, комплекса по сжижению природного газа, предприятий по производству защитно-декоративных материалов и высокотехнологичных полимерных заготовок.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа планируется на территории индустриального парка в Новочеркасске. Он обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, зарегистрированы 67 резидентов. По предварительной оценке, отметил он, в первом квартале 2023 года в Ростовской области ожидается рост объема инвестиций. "Индекс физического объема общих инвестиций превысил в первые три месяца года 170%, частных - почти 130%. Это хорошая динамика, мы должны ее постараться сохранить", - уточнил глава региона.